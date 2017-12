Politie gaat op huisbezoek bij honderden vuurwerkverdachten

Door ontruiming Fort Oranje staan Monique en haar kinderen morgen op straat

17:13 Samen met zo’n honderd andere bewoners van camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen moet de 43-jarige Monique Damen morgenochtend voor half negen van de camping verdwenen zijn. Zo niet, dan wordt ze op last van de gemeente Zundert met de sterke arm er vanaf gezet. ,,Hoe moeten wij nou in vier maanden een ander huis weten te vinden, terwijl anderen dat in jaren niet lukt."