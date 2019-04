Politie gaat opnieuw in de fout door persoonsgegevens online te zetten

Provincia­le Staten: Flevoland hertelt 160.000 stemmen

5:04 Een verschil van een paar stemmen zorgt ervoor dat de provincie Flevoland de komende twee dagen iets meer dan 160.000 stemmen opnieuw gaat tellen, een voor een, met de hand. Dat moet duidelijk maken of de laatste restzetel in de Provinciale Staten voor DENK of voor het CDA is.