Politie gebruikt steeds vaker drones

Politie zet drone in tegen overlastge­ven­de jongeren in Doetinchem

31 oktober DOETINCHEM - De politie in Doetinchem zet een drone in om overlastgevende jongeren aan te pakken. De politie zegt de laatste maanden steeds meer meldingen te ontvangen van overlast door verschillende groepen rond een dependance van basisschool De Hogenkamp op de Houtsmastraat, in de wijk Overstegen in de stad.