Politie geeft beelden brandstichter zendmast vrij

Maandagavond waren er opnieuw branden in zendmasten, ditmaal twee in Almere. Eerder waren er branden in onder meer Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven, Liessel, Nuenen, Rotterdam en dus ook Groningen. Waarschijnlijk gaat het in alle gevallen om brandstichting. De gefilmde man is volgens de politie blank, naar schatting tussen 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1,90 meter lang. Hij reed vermoedelijk in een Toyota Aygo.

Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon of personen gaat en wat het motief is achter de brandstichting. ,,Het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. We zijn druk bezig te achterhalen wie er achter zit”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. Deze eenheid vervult vooral een coördinerende rol, zegt de woordvoerder. ,,We verzamelen alle regionale informatie en delen die weer met de andere regionale eenheden.’’