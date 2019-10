Politie: geen van Drentse gezinsleden lijkt ingeschreven te staan

Kamer twijfelt aan geschikt­heid voorgedra­gen interim-bestuurder Haga Lyceum

13:34 De Tweede Kamer heeft twijfels over de interim-bestuurder die door het Cornelius Haga Lyceum is aangesteld. De vraag is of deze Marcel Heuver wel geschikt is als onderwijsbestuurder. Ook bestaat de vrees dat hij als stroman van het bestuur zal fungeren, dat van de minister en de Tweede Kamer juist moet opstappen.