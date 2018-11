Politie graaft op twee plekken naar in 1992 verdwenen Willeke Dost

UpdateOp een perceel aan de Koekanger Dwarsdijk, in het Drentse Koekange, wordt op dit moment op twee plekken gegraven naar resten van de verdwenen Willeke Dost. De plekken zijn elk ongeveer 5 bij 5 meter en er wordt gezocht tot ongeveer 3 meter diep. Willeke Dost verdween in 1992. Ze was toen 15 jaar. Het meisje woonde destijds op het perceel waar nu wordt gezocht.

De zoekactie is mede het gevolg van het initiatief van twee inwoners van Drenthe, die vergevorderde plannen hadden zelf te gaan graven op het terrein waar Willeke woonde. Beiden initiatiefnemers zijn aanwezig tijdens het graven.

Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland was vanmorgen al vroeg in Koekange: ,,We willen dit graag oplossen. We gaan ook graven omdat we willen voorkomen dat het verhaal gaat dat we aanwijzingen in deze zaak hebben laten liggen.’’ Van Klaveren denkt het graafwerk nog vandaag af te kunnen ronden. ,,Maar als we niets vinden is deze zaak voor ons niet klaar.’’

Willeke Dost was nog geen twee jaar oud, toen allebei haar ouders omkwamen bij een verkeersongeluk. Na hun dood ging ze van huis naar huis, tot ze terecht kwam bij een pleegfamilie in Koekange. Op 15-jarige leeftijd verdween ze spoorloos. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat het meisje was weggelopen. Maar tot de dag van vandaag is onduidelijk waarheen. Willeke leek in het niets te zijn opgelost. Het onderzoek naar haar verdwijning leefde soms weer op, tot in 2010 Willekes pleegmoeder en pleegbroer werden aangehouden. Rond die tijd werd ook de boerderij en het omliggende terrein uitgekamd. Toch werd niks aangetroffen en werden beschuldigingen aan het adres van het pleeggezin niet hardgemaakt.

In 2012 probeerde een tante van Willeke Dost alsnog vervolging van de pleegmoeder en -broer af te dwingen, maar dat mislukte.

Rapport

De directe aanleiding voor de nieuwe graafwerkzaamheden is de recente aandacht voor een rapport waarin concrete aanwijzingen zouden staan over een plek waar mogelijk resten zouden liggen van het 15-jarige meisje. De politie kreeg het rapport een jaar geleden al in handen, maar daar werd toen niks mee gedaan, tot onvrede van de initiatiefnemers Ab Bruintjes en Jan Huzen. Die zochten de media op, waardoor het rapport weer onder aandacht kwam en de politie tóch besloot te gaan zoeken op de plek die de twee initiatiefnemers ontdekte, achter het huis waar Willeke als pleegkind woonde.

Het graven startte vanmorgen om 09.00 uur. De politie heeft aangegeven de directe omgeving af te sluiten.

