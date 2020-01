Politie: Grote zorgen over mogelijk ontvoerde Emily Meijer (15)

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de verblijfplaats van de 15-jarige Emily Meijer uit het Groningse Grootegast. De tiener verdween woensdagmorgen spoorloos nadat bij haar ouders was ingebroken. Daarbij werd de personenauto van Emily's vader en moeder ontvreemd. De politie vermoedt dat Emily mogelijk tegen haar wil in het voertuig is meegenomen.

Volgens de politie wordt nog steeds op volle kracht gezocht naar Emily en de wagen: een zwarte Peugeot 307 Break met het kenteken 87-PB-SZ. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de wagen in de omgeving van Roosendaal (Noord-Brabant) en Oosterland (Zeeland) is gesignaleerd. In die plaatsen in gezocht naar de auto en Emily maar zonder resultaat. Daarom doet de politie via sociale media een dringende oproep aan eventuele getuigen zich te melden. Er is voor Emily Meijer geen Amber Alert afgegeven, daarvoor moet namelijk het idee bestaan dat een kind echt gevaar loopt.

De Groningse werd eind 2017 ook al eens vermist. ‘Emily is een meisje met een achtergrond, ze is vaker weggelopen. Maar uit onderzoek blijkt: mogelijk is ze tegen haar wil meegenomen’, aldus de politie. Ze was destijds 12 jaar en nam zonder medeweten of toestemming van haar ouders de bus van haar woonplaats Grootegast naar de stad Groningen. Korte tijd later werd ze in haar ondergoed aangetroffen in een huis in Den Haag waar een 18-jarige jongen werd opgepakt die mogelijk iets te maken had met de verdwijning.