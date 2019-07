Politie haalt Duits kind (7) uit snikhete auto in Vlissingen

‘Vol verbazing rijden we naar de melding. Met deze temperatuur je kind in de auto laten?!’, schrijft politieteam Walcheren op Facebook. Een omstander had al een portier van de auto opengezet, omdat het jongetje bezweet was.

De ouders van het kind zeiden tegen de agenten dat het niet mee de winkel in wilde, en dus was achtergelaten in de auto. De ouders hadden de ramen aan de voorzijde op een kiertje gezet en de auto niet afgesloten.