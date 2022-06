Politie haalt huis Angelo overhoop na valse melding: ‘Voel me niet meer veilig thuis’

Zigzaggen­de motorrij­ders halen levensge­vaar­lij­ke stunts uit op de A4: ‘Ze zien het als hobby’

De verkeerspolitie in Rotterdam heeft vier motoren in beslag genomen van motorrijders die afgelopen weekend levensgevaarlijke stunts uithaalden bij de Beneluxtunnel. Op een video op de website Dumpert is te zien hoe de bestuurders kort na de tunnel met loeiende motoren optrekken en zigzaggend tussen andere auto’s doorrijden.

1 juni