Politie handelde correct bij fataal steekincident Maastricht

Ans (86) telt sinds 1955 de stemmen

8:27 Uitvouwen, sorteren, stapelen. Tot diep in de nacht sloofden duizenden mensen zich uit om zo snel mogelijk de stemmen te tellen. Een van hen: de krasse Ans Koorn, 86 jaar. Al ruim 60 jaar telt zij in Den Helder stemmen. En, nee, dat is geen moeite, 'dat is een eer'.