Politie heeft bij vermissingen plots beschikking over leger aan vrijwilligers: ‘We kunnen verschil maken’

In het geval van een vermissing schakelt de politie straks met de crisiscoördinator van het Rode Kruis in een bepaalde regio. Vervolgens ontvangen de vrijwilligers die in de buurt wonen een berichtje op hun telefoon, waarna ze aangeven of ze wel of niet kunnen helpen. Per keer worden er vijf tot tien vrijwillige hulpverleners ingezet, die worden aangestuurd door de politie. Daarmee kan snel een eerste zoekslag worden gemaakt.



Bij de vermissingen gaat het vooral om ouderen die vanwege dementie de weg zijn kwijtgeraakt of kinderen die na het spelen niet thuis zijn gekomen. De vrijwilligers worden niet ingezet als er vermoedelijk sprake is van zelfdoding of een misdrijf. „Je moet je mensen wel in bescherming nemen’’, reageert Heleen van den Berg, waarnemend directeur Nationale Hulp van het Rode Kruis. „De impact van het vinden van een overleden persoon is groot.’’



Het potentieel van het project is enorm. Met 105.000 Ready2Helpers, zoals deze groep wordt genoemd, heeft het Rode Kruis in vrijwel elk dorp en elke wijk vrijwilligers. Het gaat om dezelfde mensen die ook worden ingeschakeld om bijvoorbeeld na een overstroming zandzakken te sjouwen. „We hebben véél vrijwilligers en we kunnen ze snel mobiliseren. Daar kunnen wij het verschil mee maken’’, verwacht Van den Berg. „Voor de vrijwilligers zelf is het ook fijn, want zij kunnen helpen. Dat is de reden dat ze zich ooit hebben aangemeld.’’