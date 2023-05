Politie heeft tijd nodig voor onderzoek naar ongeval in Yerseke waarbij meisje van 5 om het leven kwam

Voetbal Vereniging Yerseke is dit weekend in rouw gedompeld. De kar was bedoeld voor de huldiging van hun meisjesploeg. ‘Wat een feest had moeten worden is geëindigd in een tragedie’, schrijft de club op de website. ‘Op weg naar de voetbalvereniging is het meisje, de dochter van de chauffeur van de kampioenswagen, op de weg geraakt en ter plekke overleden.’