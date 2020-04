Politie houdt auto twee keer aan met andere dronken bestuurder erin

Vrijdagavond reed de politie na een korte achtervolging de auto klem op de Burgemeester van Walsumweg. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en geen rijbewijs te hebben. Volgens de politie was dat de derde keer in drie maanden tijd dat hij is gepakt voor zowel rijden zonder rijbewijs als rijden met een slok op.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam de politie dezelfde auto weer tegen. Volgens agenten rolde de auto met ‘horten en stoten’ over de Nieuwe Binnenweg. De bestuurder was in dit geval een jongen van 16 jaar en had dus ook geen rijbewijs. ‘Tijdens de controle lag de fles whisky nog tussen zijn benen’, aldus de politie. De auto is in beslag genomen.