Politie houdt Efteling in de gaten na dreiging met rellen

Via sociale media zou er zijn opgeroepen om dinsdag te gaan protesteren bij het amusementspark. Beveiliging houdt momenteel alle ingangen in de gaten. Er werd een politiewagen ingezet, nadat er twee verdacht uitziende personen aanwezig waren. Uiteindelijk bleken dit geen relschoppers te zijn.

Hoewel het lijkt te gaan om loos alarm, blijft de Efteling waakzaam. ,,Ook als het gaat om een misplaatste grap blijven we voorzichtig″, meldt een woordvoerder. ,,We snappen werkelijk niet waarom een gesloten Efteling als locatie wordt gekozen. De Efteling is geen strijdtoneel voor deze relschoppers. We willen hier zo min mogelijk aandacht aan schenken en we roepen fans en media op om hetzelfde te doen.″

Voorzorgsmaatregelen genomen

De gemeente Loon op Zand reageert op Facebook: ,,Beste inwoners van Loon op Zand. Politie, Efteling en gemeente houden nauwlettend de vinger aan de pols. Op dit moment zien we geen aanleiding noodbevelen of noodverordeningen op te stellen maar we blijven uiteraard waakzaam.”

Burgemeester Hanne van Aart roept iedereen op zich vanavond aan de avondklok te houden, maar wel alert te zijn. ,,Mocht u berichten zien die tot rellen oproepen, meld deze dan.”

Inmiddels nemen verschillende ondernemers in Kaatsheuvel het zekere voor het onzekere. Op het Anton Pieckplein zijn de terrasmeubels binnen gehaald en damesmodezaak Trendz by Dual-C heeft de collectie uit de zaak gehaald. Eigenaresse Claudia Mulders: ,,We hebben gezien in andere plaatsen wat er kan gebeuren. Ik ga dat niet zitten afwachten.” Sommige supermarkten sluiten eerder de deuren.

Volledig scherm Politie houdt de Efteling extra in de gaten na dreiging met rellen. © FPMB / ERIK HAVERHALS