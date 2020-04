Politie houdt identiteit lichaam in Ermelose tuin geheim, buurt speculeert volop

Het is vreemd wakker worden. ’s Ochtends staat de politie voor je deur om te vertellen dat er een lijk in je voortuin ligt. Het overkwam een echtpaar dat in de Dokter Holtropstraat in Ermelo woont. Het levenloze lichaam was ontdekt door een toevallige voorbijganger, die direct de hulpdiensten op de hoogte stelde. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen. Het enige wat zij kwijt wil, is dat een misdrijf wordt uitgesloten.