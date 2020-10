Politie houdt jongeren voortaan bij licht strafbaar feit buiten het strafrecht

Achter het Verhaal Hoofdredac­teur AD over corona: ‘Het is onze taak om iedereen bij elkaar te houden’

30 september ‘Ouderen geven graag jongeren de schuld, jongeren wijzen naar ouderen, maar inmiddels is de tweede golf er en we waren er met zijn allen bij,’ zegt AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis in de nieuwe aflevering van de podcast Achter het Verhaal. ‘We zijn ook samen slachtoffer, je kunt niet een groep aanwijzen die het heeft gedaan. Maar het is juist ons werk om de groepen die tegenover elkaar staan bij elkaar te houden.’