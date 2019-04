Politie houdt opnieuw tientallen Italianen aan

De fans in het metrostal waren onder andere in het bezit van wapen- en vlaggenstokken, een hamer en ander materiaal waarmee geslagen kan worden. Volgens de politie zijn de fans waarschijnlijk allemaal van Italiaanse afkomst.



Eerder op de woensdag hadden de supporters rondgehangen bij de Johan Cruijff Arena. Daarna vertrokken ze per metro richting de Amsterdamse binnenstad. Politiemensen zagen de wapens die ze droegen.



Toen de politie en mobiele eenheid ter plaatse kwamen, gooiden de leden van de groep de wapens op de grond. Ze konden allemaal worden aangehouden. Na de aanhouding werden ze met bussen naar het cellencomplex gebracht.



Nog meer fans

Een paar uur later werden opnieuw tientallen Italiaanse voetbalsfans opgepakt. Dit keer was het raak bij de Johan Cruijff Arena. Deze groep supporters waren in het bezit van illegaal vuurwerk en pepperspray. De Italianen werden door de politie ingesloten bij het trainingsveld van Ajax.



Ajax staat woensdagavond om 21.00 uur tegenover het Italiaanse Juventus in de kwartfinale van de Champions League.