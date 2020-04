Politie in de fout bij dodelijke steekpartij Wageningen, te laat na vijf telefoontjes

Dat er maar liefst vijf keer naar het alarmnummer is gebeld blijkt uit een evaluatie over het incident dat de politie heeft vrijgegeven. Op het moment van de eerste melding, om 20.03 uur, waren twee politiewagens beschikbaar. Toen de situatie verder escaleerde, was de Wageningse politie druk met een inbraak en kon er geen politiewagen worden ingezet.



Uit de evaluatie blijkt dat een medewerker van het RIBW die bewuste avond rustig en beheerst 112 belt en zegt dat hij een cliënt heeft die erg in de war is en agressief. Volgens de melder is sprake van een gevaarlijke situatie: ,,De dreigende situatie is dat de patiënt extreem agressief is en dat ik hem niet onder controle krijg.’’