Politie in problemen door prins Harry, Duncan Laurence en Max Verstappen

Agenten die in het voorjaar van 2020 vrij willen nemen, moeten dat van de korpsleiding nu al aangeven. Voor 15 december krijgen ze te horen of het verlof wordt toegekend. Die maatregel is genomen vanwege een groot aantal evenementen dat tussen 18 april en 18 mei op de agenda staat. Een greep uit de grote gebeurtenissen in die periode: het Songfestival in Rotterdam, waar duizenden bezoekers en vertegenwoordigers van de media op afkomen. In Den Haag vinden de Invictus Games plaats, de door Prins Harry geïnitieerde paralympische wedstrijden voor militairen en veteranen. En in Zandvoort wordt voor het eerst sinds 1985 weer een Grand Prix verreden.

Ongezonde werkdruk

Volgens de COR worden op sommige plaatsen in het land opleidingen en cursussen voor agenten geschrapt om de diensten rond te krijgen. Ook dat mag niet gebeuren, zegt Den Besten, die spreekt van een ongezonde werkdruk voor politieagenten. ,,Voor al het werk dat Nederland van ons verwacht, hebben we te weinig mensen. Het lijkt op klagen, maar in veel teams gaat het gewoon niet meer. De oplossing is: meer mensen of minder werk. Natuurlijk krijgen we er wat mensen bij, maar die moeten we eerst nog opleiden. Belangrijk is ook dat we de veiligheid van onze eigen mensen niet vergeten. Er moet een minimaal aantal politieagenten aanwezig zijn, altijd en overal.”