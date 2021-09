Politie kan moordverdachte kruisboogdrama niet verhoren: Kenzo K. ligt buiten kennis op ic

Verbijste­ring en ongeloof na drama in Almelo: ‘Vreselijk wat zich hier heeft afgespeeld’

19:42 ALMELO - Verbijstering en ongeloof aan de Rembrandtlaan in Almelo na het dodelijke drama vrijdag in de flatwoning aan de M.Th. Steynstraat. Zeker nu ‘the day after’ de details van de steekpartij, waarbij twee vrouwen omkwamen, duidelijk worden. „De hulp voor deze man kwam te laat. Dat is heel triest.”