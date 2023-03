Politie kijkt naar falend communicatiesysteem bij klopjacht op overvallers

De politie zoekt uit wat er nu precies aan de hand was met het communicatiesysteem C2000, na klachten over het functioneren ervan bij een klopjacht op drie overvallers in het Brabantse Rijsbergen. Dat laat een woordvoerder van de korpsleiding van de Nationale Politie vrijdag weten in reactie op berichten van politiebond ACP.

ACP zocht donderdag contact met de korpsleiding van de Nationale Politie over het slecht functionerende communicatiesysteem C2000 bij de klopjacht. Door het wegvallen van verbindingen konden de agenten niet goed met elkaar communiceren.

,,We hebben al eerder bij de korpsleiding onze zorgen over C2000 kenbaar gemaakt, maar nu is de maat echt vol”, zegt ACP-voorzitter Wim Groeneweg. ,,Als je met ruim zeventig mensen van verschillende diensten samenwerkt, waaronder ook Belgische collega’s, zoals donderdagavond in Rijsbergen, moet je over betrouwbare communicatie kunnen beschikken. Zeker omdat we er rekening mee hielden dat de overvallers mogelijk vuurwapengevaarlijk waren.”

Maarten Brink, ACP-voorzitter Zeeland West-Brabant, twitterde dat politiemensen hem hadden geïnformeerd over het falende communicatienetwerk C2000 bij de klopjacht. ,,Het is wachten op een ernstig incident. Tijd voor ingrijpen! Dit kan echt niet langer.”

Dekkinsproblemen

De woordvoerder van de korpsleiding laat vrijdag weten dat bekend is dat er dekkingsproblemen waren in het gebied, onder meer omdat het in het grensgebied ligt. Er zijn echter maatregelen getroffen, waaronder een zogenoemd permanent opstelpunt, waarmee de problemen tot het verleden zouden moeten behoren, aldus de woordvoerder.

Wat er donderdagavond is gebeurd, wordt uitgezocht. ,,We kijken of het een dekkingsprobleem was, of bijvoorbeeld een technische storing of een organisatorische fout als te veel gespreksgroepen op een bepaalde frequentie. Dat kan het systeem ook niet aan.”

Bij de politieactie werden drie verdachten van de overval op een wapenwinkel in het Belgische Nieuwmoer aangehouden in Rijsbergen. Ze waren daar met de auto naartoe gevlucht. Ze konden mede dankzij tips van buurtbewoners worden aangehouden na een klopjacht in het dorp, dat volledig werd afgesloten.

,,Mijn complimenten voor iedereen uit Rijsbergen”, vertelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. ,,Het kan soms als angstig worden ervaren als je opeens binnen moet blijven. Maar daardoor konden wij deze zoekactie doen. En we kregen meerdere waardevolle tips binnen, waardoor we ze alle drie bij de kraag konden vatten.”