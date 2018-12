Politie krijgt dertig tips over mysterieuze messentrekker Egmond

Hooglera­ren kraken Nederland­se noodwet bij harde brexit: ‘Geen land gaat zo ver’

12:28 De noodwet die in werking moet treden bij een harde brexit geeft Nederlandse ministers een vrijbrief om op eigen houtje besluiten te nemen. Hoogleraren noemen dat in een hoorzitting in de Tweede Kamer ‘een slecht idee’, of ‘heel ongebruikelijk’ en ‘heel ongewenst’.