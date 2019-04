‘Politie krijgt toegang tot databank NFI’

G-Moji app moet vroegtij­dig psychische klachten bij jongeren opsporen

3:00 Er komt grootschalig onderzoek naar het nut om via een app vroegtijdig psychische problemen bij jongeren op te sporen. Jeugdhulpverleners kunnen mogelijk aan hun telefoongebruik zien hoe jongeren zich voelen. ‘De drempel om een app te gebruiken is lager dan om elke dinsdagmiddag in een kantoortje je ziel en zaligheid te bespreken.’