Politie lost schoten bij wilde achtervolging in Almelo

Gevlucht

De politie trof na de achtervolging de zilverkleurige auto van de man aan. De man zelf was echter een bos in gevlucht. Hij draagt een grijs jack, is grijs gekleed, heeft een pet op en is rond de 1.85/1.90 meter lang. Hij heeft daarnaast lang haar en een ring in de lip. De politie is een zoektocht naar hem gestart en vraagt mensen die de man zien om contact op te nemen.