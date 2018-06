Politie luidt noodklok om stijgend aantal incidenten met nepwapens

In de eerste vijf maanden van dit jaar vonden er 350 incidenten plaats met nepvuurwapens, zo blijkt uit nieuwe cijfers die deze krant heeft opgevraagd. ,,Dat is een lichte stijging vergeleken met vorig jaar'', verklaart politiewoordvoerster Wendy Gehrmann. ,,Heel recent zien we ook een opeenstapeling van incidenten met namaakwapens.''



Woensdag werd een jongen van 14 jaar uit Zoetermeer opgepakt met een nepwapen. Maandag richtte de politie in Voorburg een dienstwapen op een jongen die rondliep met een neppistool. Diezelfde avond werd het nepwapen van jongen van 19 uit Breda in beslag genomen. In Eindhoven rukten meerdere eenheden, een onderhandelaar en een arrestatieteam uit nadat een buurtbewoner zag dat iemand een slede van een pistool naar achter haalde, dat nep bleek. In Waalre is een jeugdbende opgepakt met nepvuurwapens die niet van echt te onderscheiden waren.



In sommige regio's is er volgens de politie sprake van een extreme toename in het aantal aangetroffen imitatiewapens. ,,De stijging van het aantal in beslag genomen nepvuurwapens in de regio Rotterdam is schrikbarend'', betoogt de politiewoordvoerster. Het aantal ingenomen namaakwapens liep tussen 2014 en 2016 terug van 200 naar 150. In 2017 steeg dat aantal met 60 procent tot 237. Ook in Amsterdam, Noord-Nederland en Limburg zijn tussen 20 en 30 procent meer neppers ingenomen.