Politie mag poloshirt lozen tijdens hittegolf

Rapport 112-sto­ring: overheid reageerde chaotisch, invloed op 3 sterfgeval­len blijft onduide­lijk

14:01 De overheid was slecht voorbereid op de grote landelijke 112-storing bij KPN van vorig jaar juni. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom vanmiddag in een gezamenlijk rapport. Hoewel er drie burgers overleden, is niet vast te stellen of dat het gevolg van de storing is.