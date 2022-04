Politie moest in 2021 meer geweld gebruiken dan een jaar eerder: ‘Effect van coronatijd’

Halsema: proportio­na­li­teit van geweld is altijd leidend bij politie

Volgens burgemeester Halsema was er geen andere optie dan de coronademonstratie op 2 januari te verbieden. Dat schrijft ze woensdag in een brief aan de gemeenteraad. In de brief reageert Halsema ook op de beschuldigingen over Amsterdamse politieoptredens die VN-rapporteur Nils Melzer eerder op Twitter uitte.

13 januari