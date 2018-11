‘Politie moet graven naar mogelijke resten vermiste Willeke Dost’

De stichting Vermiste Kinderen Alert wil dat er een nieuwe zoekactie komt naar de vermiste Willeke Dost uit Drenthe. Volgens de stichting zijn er concrete aanwijzingen dat ze ligt begraven op een plek in Koekange, maar doet het cold case team van de politie niets met die informatie. Daarom is de stichting nu een petitie begonnen.

Willeke Dost verdween in januari 1992. Ze was toen 15 jaar oud. Er is nooit meer iets van haar vernomen. Zij woonde indertijd bij een pleeggezin in het Drentse Koekange, vlakbij Meppel. De plek waar de stichting nu aan refereert, ligt ongeveer 150 meter achter de boerderij. Hij is in beeld gekomen door onderzoek met een radar en met honden, stelt de stichting.

Dat onderzoek is overigens al meer dan een jaar oud, meldt de stichting Signi Zoekhonden bij RTV Drenthe. Volgens Esther van Neerbos van de stichting sloegen drie honden aan op de plek en is daar later met een grondradar nader onderzoek gedaan.

Ze zegt tegen de regionale omroep dat op een diepte van anderhalf tot twee meter een verstoring in de grond is aangetroffen. ,,Het kan ook zijn dat er iets anders gedumpt is, want dat gebeurt nog wel eens dat er afval in de grond gestopt wordt. Maar we vonden het interessant genoeg om er meer mee te doen.”

De stichting vond de aanwijzingen zo specifiek, dat ze het cold case-team van de politie Noord-Nederland alarmeerde en er een rapport met haar bevindingen naartoe stuurde. ,,Maar die liet enkele maanden later weten dat onze aanwijzingen onvoldoende waren voor nieuw onderzoek. Natuurlijk vonden we dat jammer, en verder hebben we het stilgehouden. Maar nu zijn er kennelijk toch weer mensen over gaan praten.”

De informatie kwam terecht bij familie van Willeke, die de zoektocht naar het vermiste meisje nooit opgaf. Dat leidde uiteindelijk tot de petitie die nu is opgestart. ,,Wij vinden dat de onderste steen boven moet komen. Alle kinderen zijn even belangrijk en er moet sowieso uitgesloten worden of er wel of niet iets onder de grond ligt", meldt Vermiste Kinderen Alert.

De politie meldt bij RTV Drenthe dat er voorlopig geen nieuw onderzoek komt, maar dat het ook niet helemaal uitgesloten is. ,,Elke nieuwe aanwijzing blijft natuurlijk waardevol, maar dit verhaal is een jaar oud, en niet voldoende om gelijk een onderzoek te starten.”