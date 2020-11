Politie mogelijk betrokken bij dood van cliënt zorginstelling in Zeeuws Kloetinge

Reacties op coronavac­cin: ‘Ik laat mij nu beslist niet vaccineren, misschien over vijf jaar’

13 november Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 13 november in de krant verschenen over onder meer de uitspraken van minister Slob en het coronavaccin.