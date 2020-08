Politie neemt Mazda in beslag in zaak fatale aanrijding Tamar (14)

Update/videoDe politie heeft een grijze Mazda 3 in beslag genomen in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar. Vorige week kwamen al honderden tips binnen nadat een foto werd vrijgegeven van het voertuig, waarvan de politie vermoedt dat het betrokken is geweest bij de fatale aanrijding van het meisje uit Marken eind juli. Het gaat om het gezochte voertuig met de witte kentekenplaten.

De politie meldt de auto op het spoor te zijn gekomen na de vele tips die waren binnen gekomen. De komende dagen doet de politie in en om de auto sporenonderzoek. Daarbij wordt onder meer bekeken of het voertuig bij de aanrijding betrokken is geweest. De uitslag daarvan wordt begin volgende week verwacht.

Tamar werd in de nacht van 25 juli aangereden in Zuiderwoude. Volgens de politie was ze op slag dood. Op camerabeelden is te zien dat de vijfdeurs Mazda de 25ste juli om 03.09 uur ’s nachts een parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op rijdt. Twee mannen stappen uit en inspecteren de voorkant van de auto. Rond 05.30 uur ’s morgens rijdt de auto Marken in. De wagen heeft witte, vermoedelijk buitenlandse, kentekenplaten. Nederland kent alleen witte kentekenplaten voor aanhangers met een maximaal toegestane maximum massa van minder dan 751 kg en aanhangers zoals fietsendragers.

Volledig scherm De politie was op zoek naar deze auto. © Politie

Weggegaan van huis

Het meisje blijkt die fatale avond om 1.00 uur 's nachts weggegaan te zijn van huis in Marken na een meningsverschil over het tijdstip waarop ze naar bed moest. Ze pakte haar jas en ging naar buiten. Haar moeder vertelde in Op1 dat ze direct op de fiets haar dochter achterna was gegaan om haar in het dorp te zoeken. Tamar was echter de dijk richting Monnickendam opgegaan.

Het slachtoffer werd zaterdagochtend vroeg om 4.00 uur door de politie gevonden in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Reanimatie mocht niet meer baten. Op de plek waar het lichaam werd aangetroffen, werden ook remsporen gezien.

null De recherche heeft de grijze Mazda3 gevonden in onderzoek noodlottig ongeval #Marken. De auto is in beslag genomen en gaat forensisch onderzocht worden op sporen. Bedankt voor alle tips. https://t.co/7vLIoTyWfD pic.twitter.com/L79qsX76Hx

