Politie niet blij met dronefilmpjes van vuurwerk boven Twente

Dat zegt Steef Boonstra van de Luchtvaartpolitie, die de twee dronevliegers vooralsnog ongemoeid laat. Het oplaten van een drone in het donker - na zonsondergang, buiten de daglichtperiode - is verboden en strafbaar. Het komt volgens de Luchtvaartpolitie steeds vaker voor dat hobbyvliegers beelden maken van het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. „Het is meer en meer 'in' dit soort beelden te maken”, zegt Boonstra.

Risicovol

In voorkomende gevallen treedt de Luchtvaartpolitie daar tegen op en wordt onderzoek gedaan naar de herkomst en de maker van de beelden. Boonstra noemt vooral de dronebeelden die de 23-jarige Stinenbosch maakte in de wijk De Essen in Oldenzaal 'risicovol en gevaarlijk'. „Ik lees dat de drone op 55 meter hing, dat is een hoogte die met het afsteken van vuurwerk met gemak wordt bereikt. Het lijkt me duidelijk dat dat buitengewoon gevaarlijk is.”

Publicatie

Zowel Stinenbosch als Geerdink postte de dronebeelden op Facebook, regionale krant Tubantia plaatste de filmpjes vervolgens met toestemming van de makers op de website. Beiden zeiden zich ervan bewust te zijn dat het vliegen en filmen met een drone na zonsondergang niet toegestaan en dus strafbaar is. „Ik weet dat je eigenlijk na zonsondergang niet meer mag vliegen, maar ik kon het niet laten om het vuurwerk te filmen”, zei Stinenbosch op deze website.

Steef Boonstra van de Luchtvaartpolitie is niet gelukkig met de gemaakte beelden en plaatst daarnaast de nodige kritische kanttekeningen bij de publicatie van de filmpjes op tubantia.nl. „Het is merkwaardig dat een medium een podium biedt aan iets wat strafbaar is en wat anderen op een idee zou kunnen brengen.”