Politie onderschept meer illegaal vuurwerk dan ooit, een derde komt uit Oost-Nederland

Tot nu toe nam de politie dus 40 procent meer illegaal vuurwerk in beslag dan vorig jaar. De meeste kilo’s worden in de laatste vier weken van het jaar onderschept. In 2019 stokte het totaal op ruim 61.000 kilogram. Als de huidige trend doorzet, eindigen we dit jaar op ruim 85.000 kilo.

Hoe die kilo’s uitpakken in weken 47 en 48 (deze week) moet nog blijken als de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie is bijgewerkt, maar de politie is van plan om alle records te breken. Deze jaarwisseling geldt een vuurwerkverbod vanwege corona. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat ziekenhuizen er naast alle coronapatiënten ook nog veel vuurwerkslachtoffers bij krijgen.

Slagkracht van granaat

De politie zet hoog in op onderscheppen van illegaal vuurwerk vanwege het verharde karakter ervan. Het grootste gedeelte dat in beslag wordt genomen, bestaat volgens woordvoerder Jop Heinen namelijk uit Cobra’s, nitraten, zware vuurpijlen en lawinepijlen: vuurwerk met de slagkracht van een granaat.

,,Vuurwerk is de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Het is een toenemend maatschappelijk probleem, ook omdat de handel erin steeds lucratiever wordt en de overlast steeds groter. Denk aan letsel, doden en milieuschade.’’

Arnhem en Urk

Vuurwerk wordt volgens hem bovendien gebruikt om hulpverleners en handhavers te belagen. Voorbeelden daarvan werden afgelopen week gegeven in Arnhem en Urk , waar een deel van het dorp tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 8.00 uur zelfs is aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

,,De politie treedt steeds harder op tegen het vuurwerk, omdat het echt levensgevaarlijk is. Regelmatig wordt het in woonwijken opgeslagen, waardoor een groot risico voor de buurt ontstaat.’’

M.

Over de manier waarop dat gebeurt: ,,Op verschillende manieren. We houden zichtbare controle langs invalswegen, maar er wordt ook door surveillerende collega’s steekproefsgewijs gecontroleerd.’’

Daarnaast is de politie blij met het toenemend aantal tips dat via Meld Misdaad Anoniem (M.) binnenkomt. ,,Wij roepen mensen ook op om verdachte situaties aan ons te blijven melden zodat de politie deze handel kan aanpakken.’’

‘Controleren stevig op toegangswegen vanuit Oost-Europa’

Hoe het precies kan dat er in Oost-Nederland zoveel illegaal vuurwerk in beslag wordt genomen, durft Ellen Prummel (die zich bij Politie Oost-Nederland onder anderen bezig houdt met vuurwerk) niet te zeggen. ,,Het kan zijn doordat wij meer controleren op toegangswegen vanuit het voormalige Oostblok, het kan zijn dat er steeds meer binnenkomt.’’

Volgens haar is het niet zo dat de politie minder handhaaft op momenten dat er werkelijk vuurwerk wordt afgestoken. ,,Er zijn in Arnhem mensen gearresteerd, maar het is lastig om op iedere knal die je hoort, te handhaven. We moeten mensen echt op heterdaad betrappen en dat kan bijna niet. Daarom ook, zetten wij zwaar in op onderscheppen van grote partijen.’’

Het wordt volgens de politievrouw bovendien tijd dat mensen gaan beseffen hoe gevaarlijk het is. ,,Als iemand 260 kilogram zwaar vuurwerk opslaat in zijn huis, zoals onlangs het geval was in Winterswijk, heb je het niet alleen over het gezondheidsaspect, maar ook over alle gebouwen in een straal van vierhonderd meter die gevaar lopen.’’

Op de vraag hoe ver illegaal vuurwerk de politie de keel uitkomt: ,,Het is ons werk en we weten dat dit eraan komt richting Oudejaarsavond, maar het is wel eens lastig. Het wordt voor politiemensen en hulpverleners letterlijk steeds zwaarder wat zij naar hun hoofd krijgen gegooid. Dat is echt onacceptabel en wij zijn blij met het afsteekverbod dat eraan zit te komen.’’