Politie onderzoekt 'inside job' bij megakluisjesroof Oudenbosch

Het rechercheteam dat de spectaculaire kluisjesroof in het Brabantse Oudenbosch richt het onderzoek op de rol van het bedrijf dat de Rabobank beveiligde. De complete server van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN is in beslag genomen.

De politie Zeeland-West-Brabant onderzoekt of het werk van binnenuit is geweest. Woordvoerder Mireille Aalders: ,,We bevestigen dat er rekening mee gehouden wordt dat het een 'inside job' is en dat de server van het bedrijf in beslag is genomen.''

Minstens 24 uur

Quote We bevestigen dat er rekening mee gehouden wordt dat het een 'inside job' is Politiewoordvoerder Mireille Aalders Twee of meer mannen wisten in het weekend van 3 en 4 maart de ondergrondse ruimte van de Rabobank in Oudenbosch binnen te dringen. Daar bevinden zich zo’n driehonderd kluisjes. De kluisjesrovers zijn zeker 24 uur in het bankgebouw geweest. Zaterdag begonnen ze met het openen van de safeloketten en zondags vertrokken zij pas. De omvang van de buit wordt geschat op meerdere miljoenen euro’s, waaronder veel goudstaven.

Sinds 1919

Het Bredase familiebedrijf EBN was één van de eerste particuliere beveiligingsdiensten in Nederland. Als de vrees van de politie gegrond is, zou dit een gitzwarte pagina worden in de lange historie van het bedrijf dat in 1919 is opgericht en volgend jaar honderd jaar bestaat.

Volledig scherm Frank van Jeveren, de directeur van het Bredase beveiligingsbedrijf, wil zo lang het onderzoek loopt niet reageren op de aantijgingen. © Ingrid Bertens Cyberexperts van de politie kammen de server van het Bredase bedrijf, dat ruim 260 medewerkers telt, compleet uit om te zoeken naar verdachte handelingen. Het bedrijf zelf wil zolang de recherche onderzoek doet niet ingaan op de zaak. ,,Gaande het onderzoek kunnen wij nog geen informatie gegeven'', aldus directeur van het Bredase bedrijf Frank van Jeveren.

Een team van rechercheurs, forensische en digitale experts werkt non-stop aan het onderzoek naar de miljoenenroof begin maart in de plaatselijke Rabobank. Woordvoerder Aalders van de politie Zeeland-West-Brabant bevestigt dat hierbij 'ook medewerkers van de bank zelf' worden gehoord.



In de kluisjes zaten veel goudstaven, contant geld en sieraden. Er lag zoveel aan waarde, dat de rovers veel kostbaarheden hebben laten liggen. Zo zijn er vele kilo’s aan bladgoud achtergebleven en ruim 5000 voorwerpen, waaronder sieraden en muntstukken.

Volledig scherm In de kluisjes zaten onder meer veel goudstaven. © anp

De politie heeft intussen alle medewerkers van het bedrijf in kaart gebracht, die op een of andere manier bij de beveiliging van de Rabobank in Oudenbosch betrokken zijn geweest. Meteen na de kraak gaf de politie al toe dat het om een opvallende zaak gaat. ,,Dit overkomt banken niet vaak in ons land'', erkende de politiewoordvoerder.

De Rabobank in Oudenbosch is maandagochtend weer opengegaan nadat het filiaal ruim een maand was gesloten. De kluisjes zijn weer toegankelijk voor de ’safelokethouders’. Maar de boxen zijn nog niet vrij toegankelijk. Klanten moeten eerst een afspraak maken bij de bank. De gesprekken met gedupeerden over de inhoud van de kluisjes zijn nog steeds gaande.

Speciale kluiskamer