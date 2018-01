Politie onderzoekt twee doden in woning Velserbroek

Megaboete door loktiener voor Zeeuwse supermarkt wordt verscheurd

23 januari De eigenaar van een Spar in het Zeeuwse Rilland kan opgelucht ademhalen. De megaboete van 1360 euro die hij kreeg nadat een loktiener een biertje kocht in zijn winkel wordt kwijtgescholden. De ondernemer had eerst een officiële waarschuwing moeten krijgen, voordat de torenhoge boete werd uitgeschreven.