Politie opgelucht: gevonden 'vinger' blijkt toch geen vinger

Eventueel vertrek Buma: moet CDA op zoek naar nieuwe lijsttrek­ker?

21:49 Timing kan Wopke Hoekstra niet worden ontzegd. Precies een week voordat duidelijk wordt of CDA-leider Sybrand Buma inderdaad vertrekt naar Leeuwarden, speelt de minister van Financiën zich met een opvallende speech in de kijker. Toch is Buma’s opvolging nog geen gelopen race.