Politie over rellende jeugd: 'Overvolle stranden en korte lontjes’

Politievakbond NPB ziet dat agenten momenteel overuren draaien. ,,We hebben eerst de maatregelen gehad na de moord op Derk Wiersum. Vervolgens kwam corona. Agenten zijn zwaar overbelast en krijgen nu dit voor hun kiezen. Het stapelt zich maar op’’, aldus voorzitter Jan Struijs. ,,Ik heb zorgen voor het welzijn van agenten.”

Vooral in Den Haag was het deze week verschillende keren raak. In de Haagse Schilderswijk leek het gisternacht of er oorlog was uitgebroken. Jongeren staken grote vuren aan, draaiden brandkranen open en gooiden vuurwerk naar politieagenten. Verschillende agenten liepen daardoor gehoorschade op. De Mobiele Eenheid moest verschillende keren optreden.

‘Geen spelletjes’

De wijk Duindorp kreeg gisterochtend weinig tot geen water meer uit de kraan, omdat op zo’n grote schaal brandkranen waren opengedraaid. ,,Dit zijn geen spelletjes meer”, zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen in een felle reactie. ,,Dit zet onze drinkwatervoorziening op het spel.’’

De burgemeester kwam terug van vakantie nadat maandag een 19-jarige jongen in Scheveningen was doodgestoken. Van Zanen zegt ‘nadere maatregelen voor te bereiden’ om de reljeugd in toom te houden.

Drank en drugs

Ook in Zeeuwse badplaatsen en Zandvoort klagen strandtenthouders over overlast van balorige pubers. ,,Wat een oorlogsgebied de laatste dagen”, zegt Bas Teunissen van strandtent Ons Paviljoen 11 in Zandvoort. Volgens Teunissen is de jeugd massaal onder invloed. ,,De warmte brengt ze hier en de drank en drugs doen de rest.’’

De jongerenoverlast is volgens de Haagse politiewoordvoerster Annemarie de Mooij te wijten aan een combinatie van factoren. ,,Jongeren gaan niet naar het buitenland op vakantie. Vanwege corona is er al de hele zomer niets te beleven, want alle festivals en feesten zijn afgelast. Stranden zijn overvol en door de warmte worden de lontjes wat korter. Dat zou de agressie kunnen verklaren.’’

Lees onder de video's verder: Slaat door de hitte de vlam in de pan? Oftewel, is er een verband tussen hitte en agressie?