Politie pakt 131 relschoppers op wegens geweld en opruiing

De politie hield gisteren in het hele land 131 verdachten aan, van wie 81 mensen in Rotterdam. Het grootste deel van deze verdachten is jonger dan 25 jaar. Ze zijn vooral aangehouden wegens openlijke geweldpleging en opruiing. Bij opruiing via sociale media zijn de meeste verdachten onder de 18 jaar, meldt de politie.

Dinsdagavond is wel veel rustiger verlopen dan de dagen daarvoor, constateert de politie. In verschillende steden verzamelden zich wel groepen mensen op straat. Op enkele plaatsen kwam het hierbij tot een confrontatie met de politie, zoals in Rotterdam. In Hilversum en Amsterdam verspreidde een groep mensen zich toen de ME zich vertoonde.

De politie spoorde verder in het hele land verdachten van opruiing op en hield ook mensen aan die ervan worden verdacht dat ze de voorgaande dagen hebben meegedaan aan rellen. Samen met het Openbaar Ministerie riep de politie ouders op ervoor te zorgen dat hun kinderen dinsdagavond binnen zouden zijn tijdens de avondklok.

Kort voor de avondklok inging, waren in verschillende plaatsen nog groepen voetbalsupporters op straat die aankondigden ‘hun stad te verdedigen’. Algemeen commandant Willem Woelders benadrukt dat zij hun mening mogen geven en informatie mogen delen met de politie, maar dat handhaven en geweld gebruiken aan politie en de koninklijke marechaussee is voorbehouden. Ook voor deze supporters geldt de avondklok, aldus Woelders.

Relatief rustig

De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant had met zes aanhoudingen een relatief rustige avond. Buiten wat kleinere opstootjes bleef het verder rustig in de regio. In de vooravond verzamelde zich een grote groep mensen in het centrum van Breda. Zij kwamen om ‘de stad te beschermen en niet om te rellen’, maakten zij aan de politie duidelijk. De politie heeft vriendelijk bedankt voor de verdere samenwerking en om 20.30 uur werd deze groep verzocht voor de ingang van de avondklok naar huis te gaan. De straten rond het centrum waren om 21.00 uur leeg.

In Rotterdam zijn gisteravond zeker 81 mensen aangehouden voor diverse overtredingen van de coronamaatregelen. Een aantal van hen pleegde vernielingen, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Volgens een woordvoerder van de politie was het op sommige plekken wel onrustig met jongeren, maar niet vergelijkbaar met de rellen en plunderingen op maandagavond. Volgens hem was er sprake van “een kat-en-muisspel” tussen de jongeren en agenten.

In Amsterdam zorgde een grote groep jonge mannen en jongens volgens de politie voor een onrustige situatie in de wijk Osdorp. De mobiele eenheid was nadrukkelijk aanwezig om er voor te zorgen dat de situatie niet zou escaleren.

Toen het in Osdorp rustig werd, kreeg de politie de situatie in de rest van het land ook onder controle. Er kwamen geen meldingen meer van grote ongeregeldheden. De vierde avond met avondklok verliep daarmee een stuk rustiger dan de voorgaande dagen.

