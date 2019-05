Politie pakt 27-jarige Hagenaar op voor moorden in Den Haag én Brunssummerheide

UPDATEEen grote doorbraak in de mysterieuze moorden in Den Haag en Heerlen: de politie heeft rond half elf een verdachte opgepakt, na een opsporingsbericht eerder op de avond. De 27-jarige Thijs H. wordt verdacht van de moorden op de Brunssummerheide en in Den Haag. Hij werd aangehouden in Zuid-Limburg, op de openbare weg.

Dat meldt de politie in Limburg. H. wordt ervan verdacht dat hij gisteren op de Brunssummerheide in Heerlen twee mensen heeft gedood, de 63-jarige Diny en een nog onbekende Heerlenaar van 68. Ook wordt hij in verband gebracht met het dodelijke geweldsincident in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, op 4 mei. Daarbij overleed de 56-jarige Etsuko. Alle drie de slachtoffers lieten hun hond uit toen de dader toesloeg. ,,Dat verband zien we ook, dus dat nemen we mee in ons onderzoek naar het motief en de aanleiding”, zegt een woordvoerder. De politie bedankt ‘burgers en media’ voor het massaal delen van de oproep.

Zo’n twee uur nadat de politie H. op de opsporingslijst had geplaatst en met naam en foto had bekendgemaakt, kon hij worden aangehouden. ,,Alle tips die het onderzoeksteam heeft ontvangen, met uitzondering over de verblijfplaats van de verdachte, worden nog nader onder loep genomen. Het is belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld van deze verdachte krijgen.” Waar H. precies is aangehouden, is nog onbekend.

De politie adviseerde om de man niet zelf te benaderen, mede in verband met zijn ‘mogelijk labiele geestelijke gesteldheid'. Hij komt uit Den Haag, maar verblijft ook geregeld in het zuiden van Limburg.

‘Dit is zeldzaam’

Hoe de politie de verdachte op het spoor is gekomen, is nog onduidelijk. Wel hebben agenten rond de plaatsen delict camerabeelden verzameld, mogelijk was hij daarop te zien. ,,We doen dit niet vaak”, zei de woordvoerder eerder vanavond over het verspreiden van de naam en foto van een verdachte. ,,Maar gezien de aard van de incidenten, er zijn drie mensen dood, doen we het nu wel.’’

Heeft u tips over deze zaak? Mail naar: n.klaassen@ad.nl