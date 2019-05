Politie pakt 90 leden van reizende bendes op

Reserviste zwaarge­wond na aanrijding tijdens legeroefe­ning in Meppel

13:05 Tijdens een oefening van de Nationale Reserve in Meppel is vanmorgen een vrouw aangereden door een legervoertuig op de Pieter Mastebroekweg. De vrouw is met spoed naar een ziekenhuis in Zwolle gebracht, maar was wel aanspreekbaar toen ze de ambulance in ging.