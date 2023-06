Politie pakt grote witwasbankier: koeriers verplaatsten mogelijk kwart miljard aan drugsgeld

In tien maanden tijd zou er via geldkoeriers in Nederland liefst 250 miljoen euro aan misdaadwinsten zijn verplaatst. De grote baas, die alles aanstuurde vanuit Griekenland, werd vorige maand gepakt. De man wordt beschouwd als een van de grootste ondergrondse bankiers van Europa.

Thanas B. lijkt niks door te hebben. In de verte staan twee mannen gehuld in gele hesjes, schoonmakers van de gemeente ogenschijnlijk. Met handgebaren maken ze duidelijk dat hij vaart moet minderen. Als hij stilstaat met zijn motor, grijpt een van de schoonmakers hem bij zijn nek. Voor hij het weet, is hij geboeid. In een uitgelekte video (zie onder) is te zien hoe de politie op 31 mei misschien wel een van de grootste ondergrondse bankiers van Europa aanhoudt in een badplaats bij Athene.

En dat allemaal in opdracht van Nederland. De landelijke recherche doet al bijna een jaar onderzoek naar de man die een kwart miljard euro heen en weer zou hebben gesluisd tussen criminelen. Vanuit Griekenland stuurde Thanas B. met zijn versleutelde telefoon een heel netwerk van geldkoeriers aan. Hij liet zijn loopjongens met name miljoenen van cokebendes uit Nederland en België verplaatsen.

Hij wist alleen niet dat opsporingsdiensten maandenlang alle berichtjes van zijn speciale telefoon van ANOM konden meelezen. Die telefoons waren namelijk eerder in het diepste geheim door de FBI ontwikkeld en met een marketingcampagne verspreid in de onderwereld. Maar ook berichten via andere criminele telefoons die de politie eerder al wist te ontcijferen, wezen richting de geboren Albanees.

Bijnaam van drie letters

Het onderzoek startte volgens Griekse media toen in berichten van Nederlandse cokehandelaren steeds dezelfde ondergrondse bankier opdook. Een naam had de recherche niet, alleen een pseudoniem van drie letters. Dat leidde uiteindelijk naar Thanas B. Tussen juni 2020 en mei 2021 zouden zijn geldkoeriers mogelijk 250 miljoen euro hebben verplaatst.

Dat gebeurde vooral rond Amsterdam, Rotterdam en in het zuiden van Nederland. De koeriers werkten vanuit kantoorpanden en brachten en haalden geld van criminelen in het hele land. Dat gebeurde op verschillende manieren: verstopt in verborgen ruimtes in auto’s of met volgeladen sporttassen in de achterbak. In 2021 werd al een handvol vermeende koeriers opgepakt in Den Haag, Delft, Leidschendam en Amsterdam.

Cruciale rol

De landelijke recherche jaagt met de Taskforce Underground Banking al langer op de financiële netwerken van drugskartels. Alles draait daarbij om het verplaatsen van geld zodat het elders in de wereld kan worden uitgegeven. Daarin spelen ondergrondse bankiers een cruciale rol. Vooral via hen kunnen criminele kopstukken hun geld ongezien in bijvoorbeeld Zuid-Amerika krijgen om nieuwe partijen coke te kopen. Of in Dubai om hun drugswinsten te investeren in vastgoed.

Verspreid over de wereld heb je netwerken van ondergrondse bankiers. Via de een kun je geld sturen naar een bankier in het buitenland, waar het weer kan worden opgehaald. Maar daarbij gaan die biljetten niet fysiek de grens over. Alleen wil de ene crimineel bijvoorbeeld geld versturen vanuit Nederland en de ander het juist ophalen in Nederland. De bankier verrekent alle transacties en schuift het geld heen en weer tussen de criminelen.

Negen verschillende valuta

Zo ging het ook bij Thanas B., die per transactie een vorstelijke vergoeding ontving. Die verdiensten zou hij onder andere in vastgoed hebben gestoken. De Griekse politie legde beslag op veertien appartementen. Bij de doorzoeking van zijn eigen woning vonden agenten bankbiljetten van negen verschillende valuta: van dirhams uit de Verenigde Arabische Emiraten tot Australische dollars. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Met Thanas B. lijkt de Nederlandse politie de zoveelste schaduwbankier te pakken te hebben. Dik een jaar geleden viel de politie al binnen bij een Surinaamse familie in Amsterdam die voor 71 miljoen euro zou hebben witgewassen via onder andere een reisbureau. In december werden twee Rotterdammers opgepakt die verantwoordelijk worden gehouden voor het wegsluizen van grofweg 50 miljoen aan misdaadgeld. En dan is er nog het onderzoek naar Suri-Change. Via die Surinaamse geldpandjes, die recent door aanslagen in het nieuws kwamen, zouden ook de nodige drugsmiljoenen zijn verplaatst.