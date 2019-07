Politie redt doodsbang, door wilde zwijnen omringd liefdeskoppel uit pikdonker bos

Volgens De Stentor wilde het stel in de avondzon gaan wandelen. Toen het begon te schemeren waren ze echter niet op tijd uit het bos. Vervolgens hoorde het koppel in eerste instantie raadselachtig geritsel in de bosjes. Die geluiden bleken afkomstig van een onbekend aantal wilde zwijnen met biggen. Uit angst voor de dieren durfde de melder van het incident niet meer verder te zoeken naar de parkeerplaats. Het duo bleef stokstijf in de bossen staan en de alarmeerde de politie.



Nadat het bange stel was gevonden, werden de twee met de politiewagen meegenomen en afgezet bij de parkeerplaats waar hun auto stond. Volgens de politie Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk is het verboden om 's nachts het bos in te gaan. ,,Daar wonen wilde dieren die leefruimte nodig hebben en dat merk je vooral in de nacht.”



Het stel heeft geen bekeuring gekregen, maar een waarschuwing ,,Hun avontuur was al vervelend genoeg afgelopen’’, aldus de politie. Wie de man en vrouw waren, is onbekend. Volgens Monique Zondag, al zeven jaar boswachter op de Veluwe, had het stel niet bevreesd hoeven zijn. ,,Wilde zwijnen zijn banger voor jou.”