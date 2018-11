Politie Rotterdam bezorgd om vertrek korpschef Paauw

Rotterdamse politiemensen maken zich zorgen over het waarschijnlijk naderende vertrek van hun chef Frank Paauw.

Volgens goed ingevoerde bronnen is Paauw topkandidaat om de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg op te volgen. Officieel moet de ministerraad nog een besluit nemen, maar geluiden zwellen aan dat Frank Paauw (60) de opvolger wordt van de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, die doorschuift naar de post van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Aalbersberg is op zijn beurt de opvolger van Dick Schoof, die vertrokken is naar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Rotterdamse politiemensen zijn bezorgd over een vertrek van Frank Paauw, die volgens bronnen ook een deel van zijn staf wil meenemen. ,,Er is nu al weinig vertrouwen dat er een geschikte opvolger komt", zegt regiobestuurder Leen Spoor van politiebond NPB, die verontruste telefoontjes krijgt van Rotterdamse politiemensen. ,,Dat zegt iets over zijn status binnen het Rotterdamse korps."

Spoor werkte zelf jarenlang onder Paauw. ,,Hij is met afstand de sterkste politiechef van Nederland", zegt hij. ,,En ik heb echt geen aandelen in die man, hoor."

Drugsproblematiek

Met name de managementlaag van de Rotterdamse politie is bezorgd, zegt Spoor. ,,Hij lijkt op dit moment onvervangbaar. Rotterdam is een moeilijke stad met drugsproblematiek, schietpartijen, drie betaaldvoetbalclubs en tal van festivals. Maar Paauw heeft het uitstekend op de rit gekregen."

Van de zomer stapte na een affaire al hoofdofficier Marc van Nimwegen op. Met het vertrek van Paauw zou een tweede dragende kracht binnen de Rotterdamse driehoek wegvallen.