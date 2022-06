Politie schakelt hulp TNO en universiteiten in om lachgasgebruik aan te tonen

De politie laat onderzoeken of het mogelijk is het gebruik van lachgas op te sporen in ademlucht. Zo kunnen automobilisten die tijdens het rijden lachgas consumeren wellicht toch worden gesnapt, schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) aan de Tweede Kamer.

In tegenstelling tot alcohol en diverse andere drugs is lachgas niet aantoonbaar in bloed, urine, adem of speeksel. Voor de politie maakt dat het ondoenlijk om lachgasgebruik in het verkeer aan te tonen. Alleen op heterdaad lukt dat, wat in praktijk vrijwel nooit het geval is.

Met behulp van TNO en de medische universiteiten van Maastricht en Leiden poogt de politie hierin verandering te brengen. De drie onderzoeken of er toch een methode bestaat om lachgas terug te vinden. De uitkomsten volgen eind dit jaar.

63 dodelijke ongevallen

Het gebruik van lachgas in het verkeer is uiterst gevaarlijk, omdat het zorgt voor een korte roes waarbij gebruikers duizelig kunnen worden en wegzakken. Afgelopen drie jaar speelde lachgas bij 1800 ongevallen een rol, bleek recent uit politiecijfers. Daaronder 63 dodelijke ongelukken en ruim 360 gevallen van ernstig letsel.

Vorig jaar registreerde de politie ongeveer vijfduizend verkeersincidenten waarbij lachgas mogelijk in het spel was. Zo werden er lachgasattributen aangetroffen in een auto, zoals lachgastanks en ballonnen. In veel gevallen kan de politie dan alleen processen-verbaal van de geconstateerde overtredingen opmaken. Obstakel voor handhaving in het verkeer is ook dat het recreatieve gebruik van lachgas nu nog niet landelijk verboden is.

Volledig scherm Lachgaspatronen en de ballonnen waaruit jongeren het lachgas inhaleren. © ThinkStock

Verbod

Wat het kabinet betreft verandert dit en krijgt lachgas een plek in de Opiumwet. Probleem is dat het in 2019 aangekondigde verbod voor de zoveelste keer vertraagd is. Vorige maand sloegen artsen hierover nog alarm op deze site. Zij zien jongeren met hartinfarcten en zware vaatproblemen langskomen als gevolg van excessief lachgasgebruik.

Op zijn vroegst kan het lachgasverbod nu in januari 2023 ingaan, maar dan moet alles meezitten. Als lachgas inderdaad wordt verboden dan is de verwachting dat de handhaving beter gaat. Het aantreffen van een lachgascilinder in de auto, volstaat dan voor de politie om het gebruik ervan aan te tonen.

Er gaat bovendien een preventieve werking van een verbod uit. Nu denken veel jongeren dat lachgas niet schadelijk is, aangezien het gebruik is toegestaan. Met een verbod wordt het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en het aanwezig zijn van attributen voor lachgas strafbaar.

Scholieren

Volgens het Trimbos Instituut gebruikte een op de vijftig volwassen Nederlanders in 2020 lachgas. Onder mbo- en hbo-studenten gebruikte ruim 8 procent - zo’n een op de dertien - recent het middel. Het gebruik neemt verder geleidelijk toe onder middelbare scholieren tussen de 12 en 16 jaar.

