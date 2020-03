Politie schiet ontsnapte tbs’er dood na achtervolging

Eenmaal buiten de kliniek hield het duo een taxi aan, stapten in en reden weg. De politie zette massaal de achtervolging in op de snelweg A15. Ter hoogte van het Gelderse Kesteren werd de taxibus gestopt. Daarop sprongen de mannen eruit en verschansten ze zich op een nabijgelegen bedrijventerrein. Daar ontstond een vuurgevecht tussen de politie en het voortvluchtige duo. Een van hen, een 37-jarige man, raakte daarbij levensbedreigend gewond en overleed even later, meldt het OM. De andere man én de taxichauffeur zijn aangehouden. De politie en Rijksrecherche doen onderzoek, bijvoorbeeld naar de mogelijke betrokkenheid van de taxichauffeur. ,,De vraag is of hij er per ongeluk stond of niet. Als dat laatste het geval is, dan wordt het een heel ander verhaal”, stelt een woordvoerder van het OM.