Politie sluit nog vaak verwarde mensen op

Advocaat: Ridouan Taghi komt naar volgende zitting liquidatie­pro­ces

7 januari Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een groot liquidatieproces, wil aanwezig zijn bij een inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam in deze zaak op 27 februari. Dat heeft zijn advocaat Inez Weski gezegd in een interview met het tv-programma EenVandaag. Taghi wil dit proces volgens haar meemaken en horen wat er gebeurt en wordt gezegd. Mogelijk gaat hij ook zelf wat zeggen bij de rechtbank, aldus Weski.