Politie start zoekactie naar al 43 jaar vermiste Marjo Winkens

De Limburgse politie is vanochtend in Beesel begonnen met een grote zoekactie. Er is mogelijk een grote doorbraak in de zaak rond Marjo Winkens, die 43 jaar geleden op 17-jarige leeftijd verdween.

De verdwijning van de jonge vrouw is één van de oudste cold cases van Nederland. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben naar aanleiding van een tip besloten om verder onderzoek te doen. Zij denken een serieuze indicatie te hebben die kan leiden tot een mogelijke doorbraak. De nabestaanden van Marjo - een nicht en een goede vriendin - zijn op de hoogte gebracht van de zoekactie.

In de avond van woensdag 27 maart was de politie al bezig met voorbereidingen voor een zoekactie in het bosperceel aan de Kerstenbergweg, zagen buurtbewoners. Waarnaar gezocht werd, wilde de politie toen niet zeggen. De eigenaren van het perceel gaven toestemming voor de eactie. Zij staan los van het onderzoek, aldus de politie. Nu blijkt dat op de plek mogelijk het lichaam van van Marjo Winkens begraven zou zijn. Momenteel zijn er experts aanwezig om een bodemanalyse te maken.

De tip kwam in 2017 al bij het coldcaseteam binnen. ,,We krijgen allerhande tips binnen en we lopen dan alles na. Deze tip bleek zeer serieuze informatie te bevatten”, licht een woordvoerder toe. De zoekactie die vandaag start is minutieus voorbereid. ,,Dan gaat het bijvoorbeeld om de planning, waarom we uitgerekend vandaag starten. Het terrein dat we gaan onderzoeken is deels een bosperceel. In het vroege voorjaar hebben we het minst last van de begroeiing.”

Klemgereden

Ruim 43 jaar geleden verdween Marjo Winkens uit Schimmert. Ze had de laatste bus gemist na een bezoek aan de Sint Rosakermis in Sittard en leende de bromfiets van de moeder van haar vriendin. Om half twee ’s nachts reed ze terug naar huis, maar daar is ze nooit aangekomen. De brommer werd gevonden langs een weggetje tussen Spaubeek en Schimmert. Uit bandensporen op het wegdek werd geconcludeerd dat ze daar was klemgereden door een auto.

Een dag na de verdwijning vonden getuigen spullen van Winkens zeventig kilometer noordelijker, langs de Rijksweg tussen Swalmen en Beesel. Ter hoogte van kasteel Waterloo troffen ze haar bromfietshelm, legerjack, schoenen, portemonnee en toilettas aan. Een dagenlange zoektocht in het gebied levert niets op. Het bosperceel ligt hemelsbreed op circa anderhalve kilometer afstand van het destijds doorzochte gebied.

Opsporing verzocht

De verdwijning was het belangrijkste onderwerp van de eerste proefaflevering van Opsporing Verzocht. In de loop der jaren hebben veel theorieën de revue gepasseerd, maar zoekacties leverden niks op - het lichaam van de vrouw zou zijn gedumpt in een wegfundering, of op een voormalige stortplaats in Spaubeek. Ook werd een graf in Maarn onderzocht na een tip. Uit dna-onderzoek bleek dat de stoffelijke resten in het graf niet van Marjo Winkens waren.

De zaak is inmiddels verjaard en de mogelijke daders kunnen niet vervolgd worden. Toch willen het OM en de politie de cold case oplossen om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij de nabestaanden.