Politie stelt veiligheid van hulpverleners en burgers voor handhaving vuurwerkverbod

,,In de derde plaats zullen we, daar waar het kan, optreden tegen excessieve overtredingen van de coronamaatregelen en het afsteken van vuurwerk. Dit is de richtlijn waarmee we onze mensen inzetten. We kunnen niet achter iedereen aan lopen en zullen keuzes maken.”, zegt politiechef Willem Woelders, die bij de Nationale Politie de jaarwisseling voorbereidt.



Vuurwerkshows en aftelmomenten in Amsterdam en Rotterdam zijn afgeschaft, evenals de traditionele vreugdevuren in Den Haag. Woelders verwacht een jaarwisseling vergelijkbaar met twaalf maanden geleden. ,,Ook toen hadden we te maken met een vuurwerkverbod en een lockdown. Verschil met vorig jaar is wel het verzet van een aantal groepen die demonstraties proberen te kapen en zwaar geweld gebruiken tegen de politie. Dat is meer dan in andere jaren. Ook zullen we nog steeds geconfronteerd worden met zwaar vuurwerk. Dat is niet de samenleving uit.”

‘Gewoon explosieven’

Het illegale vuurwerk dat de politie aantreft is zwaarder dan voorheen. ,,Het zijn gewoon explosieven, waar je een auto mee kunt opblazen. Het is levensgevaarlijk spul en heeft niets meer met vuurwerk te maken.” Afgelopen week hebben de opsporingsdiensten ruim 7000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, meldde het Openbaar Ministerie. 7229 kilo om precies te zijn.



De wekelijkse vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie geeft aan dat dit jaar tot nu 173.699 kilo illegaal vuurwerk in beslag is genomen. Dat is meer dan in heel 2020, toen bijna 123.000 kilo in beslag werd genomen. Woelders: ,,En we zijn nog niet eens aan het einde van het jaar. Er zullen nog klappers komen.” De politiechef ziet dat intensieve samenwerkingen met de autoriteiten in België en Duitsland resultaten opleveren.



Dat recordaantal is vooral te danken aan een grote vangst in Duitsland vorige maand. Toen werd in de eerste week van november 120.000 kilo vuurwerk gevonden dat net over de grens bij Enschede, in het Duitse Rheine, opgeslagen lag in voormalige NAVO-bunkers. Het ging daarbij om de grootste vuurwerkvangst ooit voor de Nederlandse politie.

Vuurwerk ‘vermomd’

Het vuurwerk was vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse particuliere markt. Er lag legaal en illegaal vuurwerk door elkaar. In sommige gevallen was de lading ‘vermomd’ doordat stickers met daarop de gevarenklasse van het materiaal waren vervalst. Hierdoor zat er vuurwerk tussen dat krachtiger was dan op de dozen stond aangegeven. De politie heeft twee Nederlandse verdachten aangehouden.



De betreffende bunkers werden gebruikt als afhaalpunt voor tussenhandelaren, die volgens de politie op een onveilige manier met gehuurde busjes en personenauto’s het vuurwerk ophaalden. Duitsland heeft voor het eerst dit jaar ook een vuurwerkverbod ingesteld. ,,We moeten kijken of dat effect zal hebben. Het zijn geen kleine jongens die deze handel doen. Er wordt grof aan verdiend. Het zal niet zo zijn dat je het nooit meer aantreft.”

Een op tien steekt toch af

Een op de tien Nederlanders zou toch van plan zijn vuurwerk af te steken met oud en nieuw, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Woelders: ,,Er zullen altijd mensen zijn die zich niet aan de regels houden. De norm is helder. We kunnen niet achter elk bommetje aan wat er gegooid wordt. Maar als de openbare orde wordt verstoord en mensen gevaar lopen, dan lopen daders de kans te worden aangehouden of ze krijgen een boete.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: