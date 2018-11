Politie: Stop met speculeren over viervoudige moord

De politie hoopt dat er een einde komt aan speculaties over de toedracht van de viervoudige moord vorige week in Enschede. Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff heeft dat vanavond gezegd in het programma Opsporing Verzocht.

Volgens Westerhoff zijn de speculaties potentieel gevaarlijk. ,,Er gaan de wildste verhalen rond, we willen graag weten of er een verband is met eerdere zaken. Ook om meer slachtoffers te voorkomen”, aldus de politiewoordvoerster. Er werken tachtig rechercheurs aan de zaak.

In het televisieprogramma gaf de politie aan meer te willen weten over de precieze relatie tussen de vier slachtoffers en de reden van hun aanwezigheid in het pand waarin ze om het leven kwamen. Er zijn daarom foto's van het viertal verspreid. Ook is het onderzoeksteam op zoek naar informatie over een mogelijke reis van Maijkel Akfidan en Artur Sargsyan naar Amsterdam op de ochtend van de schietpartij. Akfidan en de uit Arnhem afkomstige Max Klaassen werden bij elkaar gevonden, op een andere plek dan de andere twee slachtoffers Nguyen en Sargsyan.

Na de fatale schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier dode mannen eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk.

Stille tocht

In Opsporing Verzocht waren beelden te zien de stille tocht voor Akfidan dinsdagavond in Hengelo. Eerder deze week liet de politie de 26-jarige Enschedeër vrij die in de uren na de moord in Dordrecht werd aangehouden. Een tweede man die tegelijkertijd werd gearresteerd, werd vorige week al vrijgelaten.