Politie stopt met inzetten van drone-roofvogels en snuffelratten

De proef met de roofvogels begon in 2016. Speciale zeearendkuikens werden getraind en opgeleid om in de lucht drones te onderscheppen. Na een jaar trainen en oefenen is de balans opgemaakt en bleek het zelf trainen, houden en inzetten van roofvogels in de praktijk complexer en lastiger uitvoerbaar dan gedacht. Het project was daarnaast ook nog eens een stuk duurder, vertelt Marjolein Smit-Arnold Bik, diensthoofd van de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS) van de Landelijke Eenheid.