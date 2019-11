Politie toont beelden van auto met mogelijke daders bomaanslag Urk

Het gaat om een grijze stationwagen, waarschijnlijk een Toyota Avensis, die zondag 3 november in alle vroegte door het dorp rijdt. Om 2.39 uur wordt die ochtend een explosief bij een woning aan de Golfoploop naar binnen geschoven. Vermoedelijk een ‘zelfgemaakte, zeer zware bom', aldus de politie. De ontploffing die volgt, veroorzaakt grote schade. Als door een wonder blijven de bewoners, Jan en Hennie Bos en hun twee kinderen, ongedeerd.

Illegaal vuurwerk

Mogelijk is er een verband met een incident dat eerder die avond op Urk plaatsvindt. Rond 18.00 uur rijdt een Urker echtpaar, buren van de familie Bos, over de Oslolaan. Bij de kruising met de Burgemeester van Suchtelenlaan moeten ze plotseling stoppen voor een donkerkleurige VW Golf. Het echtpaar ziet achterin de auto dozen staan die ze herkennen als illegaal vuurwerk.

Op Facebook schrijft de buurvrouw even later gedetailleerd over het ‘asogedrag’ van de jongeren in de auto’s. Met een oproep aan getuigen om de politie te bellen, zelf heeft ze het kenteken niet kunnen noteren. Dat levert veel reacties op, ook boze. Mogelijk is de zware bom voor haar bedoeld, maar bezorgd op het verkeerde adres. ,,Dit is niet voor mij’’, zegt Bos stellig tegen deze krant op de bewuste zondagmorgen.